«الجمارك» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر 37 وظيفة شاغرة في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، لحملة الدبلوم فما فوق ، وفق المسميات التالية :
- مطور ذكاء أعمال
- مطور حلول رقمية / اول
- مشرف لوجستي
- مشرف عملاء الجهات الحكومية
- مشرف شركاء الخدمات اللوجستية
- مستشار تحليلات متقدمة
- مستشار أبحاث الاعمال
- مدير مشروع – التقنية
- مدير عام مراقبة وضمان الإيرادات
- مدير عام المالية والموازنه
- مدير عام إدارة تخطيط وحوكمة الإيرادات
- مدير إدارة دعم اللجان
- مدير إدارة تطوير الكفاءات
- مدير إدارة الحسابات العامة والتقارير المالية
- مدير إدارة التحليلات المتقدمة
- مدير إدارة التأهيل الجمركي
- مدير إدارة الأداء
- مدقق لغوي
- محلل مراقبة وضمان الإيرادات
- محلل مالي /أول
- محلل ذكاء أعمال أول
- محلل /محلل أول التحليل الاستخباري
- محلل بيانات
- كبير أخصائيين لوجستيين
- كبير أخصائيين المكافآت الشاملة
- سكرتير / تنفيذي
- رئيس قسم انظمة إدارة المباني
- رئيس قسم المتابعة والإنجاز السريع
- رئيس قسم القطاع الشرقي
- رئيس قسم التشغيل والصيانة لأنظمة المراقبة الأمنية
- باحث قانوني
- باحث أعمال
- أمين سر
- أخصائي لوجستي أول
- أخصائي /أخصائي أول استهداف مسافرين
- أخصائي / أول استهداف شحنات
- مشرف أول نظام الموارد البشرية – التقنية
للتقديم من خلال الرابط (هنا) وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب .