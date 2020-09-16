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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الجمارك» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

«الجمارك» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر 37 وظيفة شاغرة في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، لحملة الدبلوم فما فوق ، وفق المسميات التالية :

  1. مطور ذكاء أعمال
  2. مطور حلول رقمية / اول
  3. مشرف لوجستي
  4. مشرف عملاء الجهات الحكومية
  5. مشرف شركاء الخدمات اللوجستية
  6. مستشار تحليلات متقدمة
  7. مستشار أبحاث الاعمال
  8. مدير مشروع – التقنية
  9. مدير عام مراقبة وضمان الإيرادات
  10. مدير عام المالية والموازنه
  11. مدير عام إدارة تخطيط وحوكمة الإيرادات
  12. مدير إدارة دعم اللجان
  13. مدير إدارة تطوير الكفاءات
  14. مدير إدارة الحسابات العامة والتقارير المالية
  15. مدير إدارة التحليلات المتقدمة
  16. مدير إدارة التأهيل الجمركي
  17. مدير إدارة الأداء
  18. مدقق لغوي
  19. محلل مراقبة وضمان الإيرادات
  20. محلل مالي /أول
  21. محلل ذكاء أعمال أول
  22. محلل /محلل أول التحليل الاستخباري
  23. محلل بيانات
  24. كبير أخصائيين لوجستيين
  25. كبير أخصائيين المكافآت الشاملة
  26. سكرتير / تنفيذي
  27. رئيس قسم انظمة إدارة المباني
  28. رئيس قسم المتابعة والإنجاز السريع
  29. رئيس قسم القطاع الشرقي
  30. رئيس قسم التشغيل والصيانة لأنظمة المراقبة الأمنية
  31. باحث قانوني
  32. باحث أعمال
  33. أمين سر
  34. أخصائي لوجستي أول
  35. أخصائي /أخصائي أول استهداف مسافرين
  36. أخصائي / أول استهداف شحنات
  37. مشرف أول نظام الموارد البشرية – التقنية

للتقديم من خلال الرابط (هنا) وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب .

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