«إل جي» تكشف رسميًا عن أول «هاتف دوار» في العالم

تواصل – وكالات:

كشفت شركة إل جي رسميا عن هاتف Wing 5G الذي يأتي بميزات لا توجد في أي هاتف ذكي آخر، حيث يتميز الهاتف بالتصميم الغريب لهيكله الذي يضم شاشتين، الشاشة الأساسية تدور فوق الشاشة الثانية بزاوية 180 درجة، لتشكل الشاشتان معا حرف “T”.

وبحسب موقع “gsmarena” ، فتأتي الشاشة الخارجية للهاتف من نوع P-OLED بحواف منحنية، بمقاس 6,8 بوصة، ودقة عرض (2460/1080) بيكسل، أما الشاشة الثانية فمن نوع G-OLED، مقاسها 3.9 بوصة، ودقة عرضها (1240/1080) بيكسل، ويمكن الاعتماد عليها كشاشة إضافية أثناء استعمال أكثر من تطبيق في وقت واحد، أو كلوحة مفاتيح إضافية تعمل باللمس.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز والسرعة في التعامل مع البيانات معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع Quick Charge 4 Plus.

وحصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أمامية منبثقة تخرج من داخل الهيكل عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، دقتها 32 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+13+12) ميغابيكسل.

كما دعمته إل جي بنظام تشغيل “أندرويد-10″، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات “بلوتوث-5” و Wi-Fi، إضافة إلى أنظمة A- GPS وGLONASS وBDS وGALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.