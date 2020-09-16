المملكة ضمن قائمة أسرع دول العالم في إظهار نتائج فحص «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت مرتبة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين في سرعة إظهار نتائج فحص كورونا المستجد، حيث جاءت ثانيًا بعد كوريا الجنوبية، فيما أظهرت بيانات أنه خلال الفترة الحالية فإن 50% من العينات تظهر نتائجها خلال 14 ساعة.

وبحسب “الوطن”، فإن نسبة 80%من العينات تظهر نتائجها خلال 20 ساعة وأن 10% يستغرق ظهور نتائجها أكثر من 24 ساعة بالتالي يصبح معدل ظهور النتائج 31 ساعة تقريبا، بينما تستهدف الصحة الوصول إلى نسبة 100% في ظهور نتائج الفحص خلال 24 ساعة .

وتعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي أمّنت الفحص المخبري للفيروس حيث هيأت وجهزت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها حيث يعد المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات.

وكانت وزارة الصحة قد دشنت مؤخراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء المملكة والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الإختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.