«الإحصاء»: تراجع أسعار 16 سلعة خلال الشهر الماضي.. و«الهيل» يتصدر

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سجلت 16 سلعة غذائية متنوعة تراجعاً من حيث الأسعار خلال شهر أغسطس على أساس شهري.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تصدر الهيل هذه السلع بعدما كسر موجة الارتفاعات الأخيرة.

وانخفضت أسعار الهيل الهندي والأمريكي لمستوى 220.15 ريالاً، و207.99 ريالات للكيلو على التوالي مقابل 227.06 و208.94 بنهاية يوليو.

كما ضمت قائمة السلع المتراجعة الأرز الهندي، وبعض أنواع اللحوم، حيث أرجعت الهيئة في بيان منفصل، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة بنسبة 6.2% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو الماضي وتأثيره على التضخم السنوي.