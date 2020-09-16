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4 شركات عالمية تجدول رحلاتها للمملكة.. وتصاعد حركة الحجوزات خلال اليومين الماضيين

4 شركات عالمية تجدول رحلاتها للمملكة.. وتصاعد حركة الحجوزات خلال اليومين الماضيين
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت الساعات الماضية إعلان أكثر من 4 شركات لجدولة رحلاتها بعد قرار رفع الحظر عن الرحلات الدولية، فيما ينتظر إعلان المزيد من الشركات جدولة رحلاتها في الساعات القادمة.

وقال مدير إحدى وكالات السفر والسياحة، إن الشركات التي أعلنت عن رحلاتها هي العمانية، والمصرية، والفلبينية، والكويتية.

وأضاف، بحسب “عكاظ”، أن جدولة الرحلات إلى المملكة مستمرة لنحو 37 شركة طيران عاملة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام وشهدت حركة الحجز تصاعدا مستمرا خلال اليومين الماضيين، خصوصا بالنسبة للعمالة العالقة في بلدانها منذ عدة أشهر.

من ناحيته، أكد أحد مستثمري السفر والسياحة، أن السماح بعودة حاملي التأشيرات سارية المفعول سيحرك الوكالات بشكل جزئي، بيد أن عودة النشاط بشكل كامل سيكون مع السماح للمواطنين بحرية السفر بداية 2021.

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