الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«البيئة»: انتهاء المهلة المحددة لملاك الإبل لتسجيل بياناتهم مجاناً

«البيئة»: انتهاء المهلة المحددة لملاك الإبل لتسجيل بياناتهم مجاناً
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، انتهاء المهلة المحددة لملاك الإبل لتسجيل بياناتهم مجاناً، في قاعدة البيانات بالوزارة، ووضع الشريحة الخاصة بمشروع ترقيم الإبل إلكترونياً.

وقال مدير خدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الترقيم الإلزامي للإبل سيكون من قبل مزودين للخدمة معتمدين من قبل الوزارة وفق رسوم تحددها الأخيرة بدءاً من الأول من محرم 1442هـ.

وأوضح أن الفترة المقبلة سوف يتم العمل على ترقيم جميع الماشية بالمملكة، مبيناً أن هناك مختبراً وعيادات متنقلة لتقديم الخدمات لملاك الثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة.

وأضاف أن الهدف من المشروع هو المساهمة في السيطرة على أمراض الثروة الحيوانية، وتحسينها وتطويرها وراثياً، إضافة إلى القضاء على ظاهرة انتشار الإبل السائبة وما تسببه من حوادث مميتة، والحد من الرعي الجائر، ورفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أن تجاوب ملاك الإبل ساهم في إنفاذ 90 % من المشروع، مبيناً أنه خلال الشهر الحالي سيتم إتمام العدد المطلوب.

الفيديو:

مواد ذات صلة

«البيئة»:فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا

«البيئة»:فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا

«البيئة» تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة للثروة النباتية عبر منصة «زراعي»

«البيئة» تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة للثروة النباتية عبر منصة «زراعي»

نقل 7 اختصاصات من «البلديات» إلى «وزارة البيئة».. تعرف عليها

نقل 7 اختصاصات من «البلديات» إلى «وزارة البيئة».. تعرف عليها

ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 7 بنادق محظورة في جدة (صور)

ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 7 بنادق محظورة في جدة (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة