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إجراء من «البيئة» لمنع تفشي مرض «حمى الوادي المتصدع»

إجراء من «البيئة» لمنع تفشي مرض «حمى الوادي المتصدع»
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تواصل – فريق التحرير:

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاستعانة بشركات مختصة لتقديم خدمات بيطرية، تستهدف رفع مستوى التغطية من هذه الخدمات، لمكافحة مرض حمى الوادي المتصدع ومنع حدوث اندلاعات وبائية في الحيوان والإنسان، وفقا لـ”الوطن”.

يذكر أن مرض حمى الوادي المتصدع، مرض مشترك ما بين الحيوان والإنسان، ويعد أحد الأمراض الوبائية التي تعمل الوزارة على السيطرة عليها من خلال خطة وطنية لمكافحة المرض ضمن مبادرة الاستقصاء والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية، ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وفي عام 2018 وقع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، عقد تقديم خدمات بيطرية لبرنامج مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع، بقيمة تتجاوز 47 مليونا، لمدة 36 شهرا.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى التغطية من هذه الخدمات لمكافحة مرض حمى الوادي المتصدع، والحد دون انتشاره في المملكة.

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