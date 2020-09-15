الباحة.. وفاة وإصابة 6 أشخاص تعرضوا لـ «وميض لحظي» بمحطة وقود

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تسبب وميض لحظي بإحدى محطات الوقود بمدينة الباحة في وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات متفاوتة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر، بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنه فور تلقي عمليات هيئة الهلال الأحمر البلاغ عن الحادث الذي وقع قبل فجر أول أمس في محطة بنزين بـ “نزول رغدان”، تم توجيه أربع فرق إسعافية، والقائد الميداني، وتبيَّن وجود حالتي وفاة، وحالتي اختناق وحالتي حريق، وفقا لـ”المدينة”.

وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة للمصابين.