«السليمان»: «ترقيم الإبل» يقلل من الحوادث المرورية على الطرق السريعة

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أوضح الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن ترقيم الإبل، يسهم في حصر أعدادها ومعرفة أنواعها وأجناسها، وتحديد أماكن تواجدها وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى معرفة ملاكها، وضبط حالات ضياع وسرقة الإبل.

وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “ترقيم الإبل.. الكل رابح !”، أن ترقيم الإبل يحد من ظاهرة الإبل السائبة التي تتسبب في الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة وتحديد مسؤولية حركتها.

وتابع خالد السليمان، أنه منذ أطلق مشروع ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تم تسجيل حوالى مليون وأربعمائة ألف من الإبل، حيث شهد المشروع تجاوبا ملحوظا من ملاك الإبل بعد إدراك أهميته وفوائده.

هذا ويتم ترقيم الإبل من خلال زرع رقاقة إلكترونية صغيرة في الرقبة، وتسجيلها إلكترونياً لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.