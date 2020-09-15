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اعتقال خلية تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين.. قائدها تدرب في طهران (صور)

اعتقال خلية تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين.. قائدها تدرب في طهران (صور)
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تواصل – وكالات:

كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الحديدة اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية حوثية لتهريب الأسلحة تعمل ضمن شبكة يديرها الحرس الثوري الإيراني.

وقال في بيان: “بعد حصول شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية على معلومات تتعلق بنشاط أفراد الخلية، تمت عملية الرصد والتحري وتمكنت من الحصول على معلومات دقيقة تتعلق بأفراد الخلية الحوثية ونشاطها ضمن شبكة تهريب أسلحة تابعة للحرس الثوري، مضيفا أنه تم القبض على أفراد الخلية الحوثية لتهريب الأسلحة من قبل خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر في 7 مايو 2020”.

 

وأضاف أن “قوات خفر السواحل اعترضت قارب أفراد الخلية وعددهم أربعة في عرض البحر قبالة منطقة ذو باب مضيق باب المندب وبحوزتهم جوازات سفر وهواتف ثريا وجهاز تحديد الموقع ماجلان”، لافتاً إلى أن المليشيا الحوثية كلفت الخلية بالتوجه لإيران وفق خطة تتضمن المرور بثلاث محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات وصولاً لميناء بندر عباس في مهمة للتدرب البحري ومن ثم تهريب شحنة سلاح على متن مركب (صمبوق كبير).

وأفاد الإعلام العسكري، بأن مسؤول خلية تهريب الأسلحة علوان فتيني المكنى (أبو رضوان) سبق وسافر إيران مع مجموعة مكونة من 4 أفراد على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، وتلقى مع عدد من الحوثيين تدريبات مختلفة على يد الحرس الثوري لمدة شهر ونصف الشهر شملت التمويه والخرائط والـ( جي بي إس) وقيادة الزوارق وصيانة مكائن المحركات.

وأفاد البيان بأن مسؤول الخلية والمجموعة العائدة من إيران، تولى بعد خوض تدريب هناك نهاية 2015 مهام تهريب الأسلحة الإيرانية في قطاعات مختلفة بحرية وبرية تصل بالأسلحة للحوثيين. وأعلن أن التحقيقات مع أفراد الخلية المضبوطة كشفت معلومات حول شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن والقرن الأفريقي، ومحطات ومراحل وطرق نقل الشحنات من إيران وصولا للحوثيين.

وذكر أن الخلية المضبوطة سبق ونفذت عدداً من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية إلى موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، كما تولى مسؤولها الأول قطاع تهريب الأسلحة الإيرانية من بحر عمان إلى المهرة.

 

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