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ماذا قال وزير الصحة عن المراكز الصحية والكمامات والتعقيم؟

ماذا قال وزير الصحة عن المراكز الصحية والكمامات والتعقيم؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على جاهزية المراكز الصحية لاستقبال المرضى وفقًا لأفضل التطبيقات الاحترازيّة.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لزيارةٍ آمنة، وحضورٍ مطمئن.. المراكز الصحيّة جاهزة لاستقبالكم وفقًا لأفضل التطبيقات الاحتزازيّة، التي تضمن سلامتكم بإذن الله، مع ضرورة الالتزام بالكمامة والتعقيم”.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أكد في وقت سابق أن المملكة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد.

وأضاف “لازلت أقول إن الخطر لازال قائماً ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس”.

وتابع “أشدد أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية”.

وأضاف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: “أقول اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً”.

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