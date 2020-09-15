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 «مؤتمر آبل» يعلن إصدار نظام «iOS14» الجديد.. تعرف على مزاياه (فيديو)

 «مؤتمر آبل» يعلن إصدار نظام «iOS14» الجديد.. تعرف على مزاياه (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

انتهى مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر آبل والذي أُعلن فيه عن إصدارين من ساعة آبل وكذلك نسختين من جهاز آيباد، كما تم الإعلان عن نظام iOS14 والذي سيتم طرحه غدا.

وفي سياق متصل، نشر الخبير التقني عبدالله السبع مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله العديد من المميزات في نظام iOS14 الجديد، مضيفا أن النظام حتى الآن تجريبي للمطورين ولا يُنصح بتنزيله بالنسبة للمستخدمين.

وأضاف أن مميزات نظام iOS14 الجديد ما يلي:

– التنبيه أعلى الشاشة حال ورود المكالمات

– سهولة إخفاء أي صفحة لا تريدها

– اختصارات للنقر من الخلف، وعلى سبيل المثال لو نقرت مرتين من الخلف يمكن أخذ لقطة للشاشة.

– مشاهدة الفيديو بشكل مصغر والتعامل مع باقي التطبيقات.

– خيارات الخصوصية، وهي ميزة مهمة جداً، حيث تم تحديثها بشكل كبير، وتحديد الوصول للصور بالنسبة لأي تطبيق.

– تطبيق الترجمة يدعم اللغة العربية ويتيح ترجمة الكتابة أو الصوت من العربية لأي لغة أنت تختارها.

وأشار عبدالله السبع، إلى أن نظام iOS14 حاليا يتم تجريبه وسينزل بشكل رسمي خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ولذلك نصح بعدم تحميله حاليا.

 

 

 

 

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