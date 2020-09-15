أفضل هواتف أندرويد يمكنك شراؤها حالياً

تواصل – وكالات:

يجد الكثيرون صعوبة في اختيار أفضل هاتف أندرويد يلبي احتياجاتهم، مع الأخذ بالاعتبار المواصفات والسعر المناسب وعوامل عديدة أخرى.

ومن هذا المنطلق أورد موقع “وايرد” الإلكتروني، أفضل هواتف أندرويد متوفرة في الأسواق حالياً، على النحو التالي:

هاتف غوغل بيكسل



لا يتجاوز سعر هذا الجهاز 350 دولار أمريكي. يتميز بكاميراته الرئيسية الرائعة التي تمكن من التقاط صور ممتازة حتى في الليل. تدوم بطاريته ليوم كامل، ويحتوي على شاشة OLED مقاس 5.8 بوصة. كما يتميز بذاكرته الداخلية البالغة 128غيغا بايت. وهو متوفر في أمازون ومتجر غوغل.

هاتف وان بلس برو 8



هاتف رائد يحتوي على شاشة ملونة ذات دقة كبيرة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يجعلها واحدة من أكثر الشاشات سلاسة. إضافة إلى ذلك يتميز الجهاز بمقاومته للماء وشحن لاسلكي، ناهيك عن واجهة المستخدم الخاصة بالجهاز القابلة للتخصيص.

يمكن لنظام الكاميرا الثلاثية، التقاط بعض الصور الرائعة، على الرغم من أن جودة الكاميرا لا تزال تحت مستوى 4 بيكسل.

هاتف نوكيا 7



معظم هواتف نوكيا جزء من برنامج Android One، مما يعني أن الشركة تلتزم ليس فقط بشحن الهواتف بدون bloatware، ولكن أيضًا بتقديم إصدار أندرويد وتحديثات الأمان لمدة عامين. وقد تم تحديث نوكيا 7 إلى Android 10.

يحتوي الهاتف على شاشة LCD بحجم 6.3 بوصة، مع دعم HDR، تبلغ سعة تخزينه 128 غيغابايت، مع معالج متوسط المدى، وبطارية تدوم ليوم واحد.

هاتف غالكسي S20



تحظى هواتف Samsung Galaxy بشعبية كبيرة. ويحتوي هذا الهاتف على كل ما يريده المستخدم مثل مقاومة الماء، وبطارية طويلة العمر، ومكبرات صوت رائعة، وحجم شاشة لطيف يناسب راحة اليد، ناهيك عن معالج Snapdragon 865 القوي بالداخل، وإعداد كاميرا ثلاثية رائعة، مما يسمح لك بالتقاط صور رائعة بمجموعة متنوعة من مستويات التكبير.وتشمل المزايا الأخرى شاشة OLED ساطعة تبلغ 120 هرتز لا يتفوق عليها سوى OnePlus 8 Pro.

هاتف Sony Xperia 1 II



أول هاتف رائع من سوني منذ سنوات. الهيكل الضيق والحواف المسطحة تجعله مريحاً لراحة اليد على الرغم من الشاشة الكبيرة مقاس 6.5 بوصة. يتميز الهاتف بدقة عرض K4 ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9.21 ، مما يعني أن الأفلام تبدو سينمائية بدرجة أكبر. تستخدم سوني أيضًا إصدارًا مُجردًا من Android، لذا فإن ما تحصل عليه هو تجربة تخزين بسيطة

إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، عاد مقبس سماعة الرأس، وهو مقاوم للماء، وهناك فتحة بطاقة MicroSD في حالة احتياجك لأكثر من 256 غيغا بايت من التخزين.

جهاز إل جي في 60



يعتبر واحداً من الهواتف المتطورة القليلة المزودة بمقبس سماعة رأس، ويتم إقرانه بمحول رقمي تناظري، لذا تبدو الموسيقى التي تنتقل إلى سماعات الرأس السلكية رائعة. يبدو صوت البلوتوث لطيفاً أيضاً مع دعم الترميز Apt: X.