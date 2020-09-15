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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
المبنى الإداري
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (منسق بحوث) في مدينة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس ، وفق التالي:

1 – منسق بحوث أول , Research Coordinator I
• بكالوريوس علوم صحية, إدارة صحية, دراسات صحية أو ما يعادلهم
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة مهنية معتمدة في البحوث الطبية.

2 – منسق بحوث ثاني , Research Coordinator II
• بكالوريوس علوم صحية, إدارة صحية, دراسات صحية أو ما يعادلهم
• خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البحوث الطبية والأساليب العلمية.

3 – منسق بحوث ثالث , Research Coordinator III
• بكالوريوس علوم صحية، إدارة صحية، دراسات صحية أو ما يعادلهم
• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال البحوث الطبية والأساليب العلمية.

 شروط عامة:

• سعودي الجنسية.

• إجادة اللغة الإنجليزية

– وأوضحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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