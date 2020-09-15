وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (منسق بحوث) في مدينة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس ، وفق التالي:
1 – منسق بحوث أول , Research Coordinator I
• بكالوريوس علوم صحية, إدارة صحية, دراسات صحية أو ما يعادلهم
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة مهنية معتمدة في البحوث الطبية.
2 – منسق بحوث ثاني , Research Coordinator II
• بكالوريوس علوم صحية, إدارة صحية, دراسات صحية أو ما يعادلهم
• خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البحوث الطبية والأساليب العلمية.
3 – منسق بحوث ثالث , Research Coordinator III
• بكالوريوس علوم صحية، إدارة صحية، دراسات صحية أو ما يعادلهم
• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال البحوث الطبية والأساليب العلمية.
شروط عامة:
• سعودي الجنسية.
• إجادة اللغة الإنجليزية
– وأوضحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).