الذهب يسجل أعلى مستوياته خلال أسبوعين مستفيداً من هبوط الدولار

تواصل – وكالات:

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، في ظل ضعف الدولار، ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثاً عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، بينما يهدف إلى رفع معدل التضخم.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1966.47 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما سجل، في وقت سابق من الجلسة، 1967.46 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر، كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1976.90 دولاراً.

ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى خاصة لأولئك الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن.