تبوك.. إغلاق مصنع ومستودع أعلاف وضبط 99 طن مواد علفية (صور)

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أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، إغلاق مصنع ومستودع للأعلاف في تبوك، بسبب ممارسة النشاط دون تطبيق اشتراطات التصنيع المطلوبة.

وأوضحت الغذاء والدواء، في تغريدة حسابها في “تويتر”، أنها رصدت عدم حصول المصنع والمستودع على التراخيص اللازمة.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه تم ضبط 99 طنًا من المواد العلفية واستدعاء أصحاب المنشآت لاستكمال الإجراءات اللازمة.