خلال 3 أشهر.. صرف إعانات لـ 36 ألف من ذوي الإعاقة بالرياض

تواصل – واس:

تمكنت وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة أشهر الماضية من إنهاء إجراءات الصرف وتقديم الخدمات لأكثر من 36 ألف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة في منطقة الرياض ومحافظاتها، بعد دراسة الطلبات وفحص الحالة المتقدمة والتأكد من مدى استحقاقها للإعانة المطلوبة، ومن ثم فرز الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن جميع وحدات الخدمات المساندة في العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والزلفي تقدم العديد من الإعانات والخدمات التي خصصتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين مثل: “الإعانة المالية بحسب درجة الإعاقة، والأجهزة الطبية المعينة مثل الكراسي المتحركة والمشايات والأسرّة الخاصة وكراسي إجلاس الأطفال، بالإضافة إلى السماعات الطبية”.

كما تقدم الوحدات خدمات أخرى لتسهيل عملية التنقل والمواصلات لذوي الإعاقة؛ مثل صرف بطاقة تخفيض الإركاب على وسائل النقل البرية والجوية وصرف البطاقات اللاصقة لحجز المواقف الخاصة بالسيارات، بالإضافة إلى تقديم خدمة الإستثناء من دفع رسوم الاستقدام للسائق والخادمة والممرضة تحت مسمى “طلب تأشيرة أو إقامة “.

وأشار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض إلى أن التقديم على جميع هذه الخدمات متاح إلكترونياً عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .