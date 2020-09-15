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أمانة العاصمة المقدسة تغلق 9 مستودعات حدادة ونجارة مخالفة (صور)

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 9 مستودعات حدادة ونجارة مخالفة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، أن وكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية تمكنت من ضبط عدد 9 مستودعات مخالفة لأعمال الحدادة والنجارة ومعمل للكنب والأثاث.

وأضافت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر، أنه تم إغلاق المواقع المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ونشرت أمانة العاصمة المقدسة، مجموعة من الصور وثقت من خلالها عمليات إغلاق المستودعات والمعامل التي تم ضبطها.

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