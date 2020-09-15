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«أمن الطرق»: إعادة تحديد السرعات على طريق (جدة – ينبع) الخميس المقبل

«أمن الطرق»: إعادة تحديد السرعات على طريق (جدة – ينبع) الخميس المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن إعادة تحديد السرعات على طريق (جدة – ينبع) اعتباراً من الخميس المقبل 29 من المحرم 1442هـ.

وأوضح حساب “أمن الطرق” على موقع “تويتر” أن ذلك يأتي استكمالا لإعادة تحديد السرعات على الطرق الخارجية بين المدن والمناطق، لتكون وفق الآتي: 140 كم / س للمركبات الصغيرة، و100 كم / س للحافلات، و80 كم / س للشاحنات، بداية من كوبري ثول مخرج (871) في جدة إلى مجمع الكباري مخرج (1050) في ينبع، والعكس.

وأهاب بمستخدمي الطريق المشار إليه التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطريق، وضرورة ملاحظة أن ذلك لا يعني ضرورة زيادة سرعة المركبة للحد الأعلى، إنما توضح هذه اللوحات الحد الأعلى للسرعة القصوى المسموح بها.

كما يجب توخي الحيطة والحذر في الظروف الجوية المختلفة، والالتزام بما يضمن سلامة الجميع.

 

المرور

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