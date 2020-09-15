الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خاصة كبار السن.. «الصحة» توجه 4 نصائح مهمة لسلامة مرضى الكلى

خاصة كبار السن.. «الصحة» توجه 4 نصائح مهمة لسلامة مرضى الكلى
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أهمية العناية بصحة مرضى الكلى خصوصا كبار السن، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “المسؤولية مضاعفة تجاه مرضى الكلى وخصوصًا كبار السن منهم،
في ظل هذه الجائحة لنحافظ على سلامتهم باتباعنا للإجراءات الوقائية، ولا ننقل لهم العدوى.

وأضافت وزارة الصحة، أن مرضى الكلى من كبار السن يحتاجون إلى عناية مكثفة خلال الأزمة من خلال اتباع ما يلي:

– اتباع الإجراءات الوقائية

– متابعة قياس الضغط والحالة الصحية

– التواصل المستمر مع الطبيب المعالج

– الاتصال بالفريق الطبي مباشرة عند اللزوم

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (672) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1092) حالة، ووفاة 33.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (326930) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (305022) حالة.

Image

مواد ذات صلة

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ادّعاء طبيب بوجود علاج لـ«كورونا»

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ادّعاء طبيب بوجود علاج لـ«كورونا»

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 672 إصابة جديدة و1092 حالة تعافي و33 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 672 إصابة جديدة و1092 حالة تعافي و33 وفاة

بالتعاون مع «صندوق الاستثمار الروسي».. شركة وطنية تتخذ خطوات جادة لتوفير لقاح كورونا بالمملكة

بالتعاون مع «صندوق الاستثمار الروسي».. شركة وطنية تتخذ خطوات جادة لتوفير لقاح كورونا بالمملكة

«أغلى شنطة».. حملة جديدة من «الصحة» لحمايتك وحماية أحبابك

«أغلى شنطة».. حملة جديدة من «الصحة» لحمايتك وحماية أحبابك

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>