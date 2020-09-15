خاصة كبار السن.. «الصحة» توجه 4 نصائح مهمة لسلامة مرضى الكلى

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أهمية العناية بصحة مرضى الكلى خصوصا كبار السن، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “المسؤولية مضاعفة تجاه مرضى الكلى وخصوصًا كبار السن منهم،

في ظل هذه الجائحة لنحافظ على سلامتهم باتباعنا للإجراءات الوقائية، ولا ننقل لهم العدوى.

وأضافت وزارة الصحة، أن مرضى الكلى من كبار السن يحتاجون إلى عناية مكثفة خلال الأزمة من خلال اتباع ما يلي:

– اتباع الإجراءات الوقائية

– متابعة قياس الضغط والحالة الصحية

– التواصل المستمر مع الطبيب المعالج

– الاتصال بالفريق الطبي مباشرة عند اللزوم

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (672) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1092) حالة، ووفاة 33.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (326930) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (305022) حالة.