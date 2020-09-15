بالفيديو.. «التأمينات» توضح مزايا «نظام مد الحماية» للمواطنين العاملين بدول مجلس التعاون

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مزايا نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ينال أي مواطن خليجي يعمل في دولة خليجية أخرى من دول المجلس ذات الحقوق التي ينالها المواطن العامل أو الموظف في ذات البلد بما يخص التأمينات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور وغير ذلك.

وتضمن النظام التزام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في إحدى دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص.

ويحقق النظام مساواة بين جميع الموظفين والعاملين في دول الخليج الذين يعملون خارج بلدانهم في التأمنيات الاجتماعية والرعاية الصحية وغير ذلك.

ويهدف النظام إلى تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس، وتعزيز الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مواطني الدول الأعضاء.