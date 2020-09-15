الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

احرص على تناوله باستمرار.. فوائد صحية مذهلة لـ«الكركم»

احرص على تناوله باستمرار.. فوائد صحية مذهلة لـ«الكركم»
0

تواصل- فريق التحرير:

وجدت دراسة جديدة، نشرت في مجلة طبية، أن الكركم قد يكون مسكناً فعالاً لآلام المفاصل، وخاصة مفاصل الركبتين.

يستخدم الكركم على نطاق واسع كنكهة في الطبخ في جنوب آسيا والشرق الأوسط، وقد استخدم كدواء شرقي تقليدي لعدة قرون، ولكن في السنوات الأخيرة فقط بدأ العلم الحديث يأخذ التوابل على محمل الجد كدواء.

ويستخلص الكركم من الجذر المجفف لنبات يسمى كركم لونجا، تمت تجربته في السنوات الأخيرة كعلاج لأمراض الرئة ومرض الزهايمر وأمراض القلب والاكتئاب.

وتشير الدلائل المتزايدة إلى أن للكركم تأثير على بعض أنواع السرطان، ويُعتقد أنه يوقف انقسام الخلايا السرطانية وانتشارها.

الكركمين، المكون النشط في الكركم، هو مادة البوليفينول التي لها خصائص كبيرة كمضاد للأكسدة ومضادة للالتهابات ومطهر.

خلال الدراسة، قام الخبراء في جامعة تسمانيا بأستراليا بدراسة 70 مريضاً يعانون من التهاب مفاصل الركبة المصحوب بأعراض وتورم داخل مفصل الركبة، وتم إعطاؤهم إما كبسولتين من الكركم يومياً أو دواء وهمي لمدة 12 أسبوعاً.

ووجدت النتائج التي نُشرت في دورية “آنالز أوف إنتيرنا ميديسن”، أن المرضى الذين تناولوا مكملات الكركم أبلغوا عن ألم أقل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

لم تكشف عمليات المسح عن أي اختلافات في السمات الهيكلية لمفصل الركبة، مما يشير إلى أن تأثير الكركم اعتمد على تخفيف الآلام، ولم يعالج مشاكل الركبتين.

قال الباحثون إنه نظراً لعدم وجود علاجات فعالة لهشاشة العظام، ولعدم فعالية مسكنات الألم في الكثير من الحالات، فإن الكركم يستحق المزيد من الدراسات.

ودعا الباحثون إلى إجراء تجارب أكبر بكثير لتقييم الأهمية السريرية لنتائجهم بشكل قاطع، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مواد ذات صلة

نصائح للتعامل مع مشكلة «التأتأة» لدى الأطفال

نصائح للتعامل مع مشكلة «التأتأة» لدى الأطفال

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند ممارسة التمارين الرياضية لدقيقتين فقط

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند ممارسة التمارين الرياضية لدقيقتين فقط

معلومات صحية خاطئة لا تصدقها عن «المخلل»

معلومات صحية خاطئة لا تصدقها عن «المخلل»

طبيب يحذر من اتباع «وصفات شعبية» لعلاج القرحة.. تتسبب في الإصابة بهذا المرض

طبيب يحذر من اتباع «وصفات شعبية» لعلاج القرحة.. تتسبب في الإصابة بهذا المرض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>