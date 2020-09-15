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متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ادّعاء طبيب بوجود علاج لـ«كورونا»

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ادّعاء طبيب بوجود علاج لـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ما تم تداوله في مقطع فيديو بشأن إعلان أحد الأطباء التوصل إلى علاج لفيروس كورونا.

وأوضح “متحدث الصحة” عبر تغريدة له بحسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: “إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادّعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض(كوفيد١٩)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم”.

وأكد “العبدالعالي” أن أي ادعاء مخالف يتم التحذير منه ويتعرض من يقوم به للمسائلة وفق الأنظمة.

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