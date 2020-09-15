الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هيئة التراث»: الإعلان عن كشف أثري مهم في المملكة غدًا

«هيئة التراث»: الإعلان عن كشف أثري مهم في المملكة غدًا
0

تواصل – واس:

تعقد هيئة التراث غداً مؤتمراً صحفياً في الرياض للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة من خلال فرق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.

وسيتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في المؤتمر عن الاكتشاف الجديد مع استعراض لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه، إضافة إلى الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية.

وسيتضمن المؤتمر الصحفي الذي سيشهد حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضاً لصور الاكتشاف الأثري بوصفه شاهداً على عمق حضارة الجزيرة العربية ومدى مساهمتها المؤثرة في مسيرة البشر منذ فجر التاريخ.

كما سيتناول المؤتمر المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.
ويأتي المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم من خلال اطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في المملكة، مع ما يتضمنه ذلك من تطوير وتوسيع الأنشطة العلمية والبحثية المرتبطة بأعمال التنقيب التي تشارك فيها عدد من الجامعات والجهات الحكومية، وتتعاون فيها الهيئة مع أبرز الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>