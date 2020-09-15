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أول إجراء من «صحة نجران» بعد اتهام مواطن لمستشفى بالتسبب في وفاة ابنه

أول إجراء من «صحة نجران» بعد اتهام مواطن لمستشفى بالتسبب في وفاة ابنه
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم (الثلاثاء)، بيانًا بشأن شكوى أحد المواطنين حول وفاة ابنه بسبب خطأ طبي في إحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة.

وأوضحت صحة نجران في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقاف الممرضة وتأجيل سفرها، إضافة إلى تأجيل سفر الطبيبة المشرفة على حالة الطفل إلى حين انتهاء التحقيقات، والتحفظ على ملف المريض في المنشأة الصحية الخاصة والمستشفيات التي تمت مراجعتها.

وأبانت أنه تم التواصل مع والد الطفل لاستكمال الإجراءات النظامية للشكوى، كما جرى تشكيل لجنة طبية من عدة تخصصات، وإرسال نتائج التحقيق إلى الهيئة الصحية الشرعية للبت في القضية، باعتبارها جهة الاختصاص.

وقدمت صحة نجران خالص العزاء والمواساة لذوي الطفل المتوفى، مؤكدة على حرصها على التجاوب السريع مع أي شكوى حيال الخدمات الصحية في المنطقة وتطبيق الإجراءات النظامية.

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