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بالانفوجراف.. «المواصفات» تُحدد 5 شروط لاستخدام «الخرسانة الجاهزة» في بناء المنازل

بالانفوجراف.. «المواصفات» تُحدد 5 شروط لاستخدام «الخرسانة الجاهزة» في بناء المنازل
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس، أن هناك 5 أشياء يجب التأكد منها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء المنزل.

وأكدت الهيئة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب التأكد من حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية، وعدم مرور أكثر من ساعة ونصف الساعة على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام، كما يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الخرسانة 35 درجة مئوية.

وأضافت أنه يجب قراءة ورقة التسليم بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة هي نفس المطلوبة، وضرورة التقيد بإضافة معدلات الماء إلى الخرسانة الموصي بها في المواصفات القياسية.

 

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