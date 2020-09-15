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«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج الجوامع والمساجد

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج الجوامع والمساجد
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تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في الجوامع والمساجد والعمل على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد.

وأشار الحساب الرسمي لمجلس الشورى عبر موقع تويتر، إلى أن المجلس طالب وزارة الشؤون الإسلامية بضرورة الربط بين إنجازات الوزارة وأهدافها وهيكلها التنظيمي وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها لقياس ما تحقق من الأهداف.

وذكر المجلس أنه على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وضع مرشّدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من خبراتها في إعادة تدوير المياه على مرافق المساجد.

كما طالب وزارة الشؤون الإسلامية بالعناية بترجمة معاني القرآن الكريم أثناء القراءة في صلاتي التراويح والتهجد في رمضان في الحرمين الشريفين بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في الترجمة والتفسير واللغة العربية.

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