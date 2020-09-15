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«جوجل» تطلق أحدث هواتفها الذكية خلال أيام

«جوجل» تطلق أحدث هواتفها الذكية خلال أيام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة جوجل عن عقدها مؤتمر الكشف عن الجيل الجديد من هاتفPixelفي 30 سبتمبر الجاري.

 ومن المفترض أن تستغل جوجل حدثها القادم في الكشف عنChromecastجديد ومساعد صوتي مع سلسلة هواتف بكسل 5 التي سبق وتحدث عنها الكثير من التسريبات كالعادة!

 وسيقام الحدث افتراضياً بدعوى حملت عنواناً“Launch Night In”ربما العنوان يدل على أن الحدث قد يقام مساءً في موطنه؛ لكن على العكس سيأخذ مكانه الساعة 11 صباحاً بتوقيت الساحل الغربي الأمريكي والذي يوافق الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 وقد تقتصر المنتجات الجديدة لجوجل  على الثلاثة منتجات؛ سلسلة بكسل وجهازChromecastمن المحتمل أن يحمل تغيراً في استراتيجية الشركة وأن يكون جهازاً قائماً بداته مدعم بمنصةGoogle TVدون الاعتماد على أجهزة أخرى.

 هدا بالإضافة لكشف الشركة عن أخر إصداراتها من المساعد الصوتي الذكي والذي لا تتوفر معلومات كافية عنه بعد.

 وحسب التسريبات السابقة التي استهدفت هواتف بكسل بحلتها القادمة فإن الشركة تخطط للكشف عنPixel 4aبدعم تقنية اتصال الجيل الخامس بالإضافة لهاتفPixel 5الجديد.

 

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