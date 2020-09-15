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عضو شورى: أكثر من 3 مليارات ريال تفقدها الدولة بسبب التهرب الزكوي والضريبي

عضو شورى: أكثر من 3 مليارات ريال تفقدها الدولة بسبب التهرب الزكوي والضريبي
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عضو مجلس الشورى مشعل السلمي، أن الهيئة العامة للزكاة والدخل يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في التصدي للتهرب الزكوي والضريبي في ظل ارتفاع عدد الحالات التي وصلت نسبتها 110 %.

وبحسب “الرياض”، فإن مبالغ مالية كبيرة يتم فقدها بسبب التهرب الضريبي، حيث بلغ إجمالي المبالغ ثلاثة مليارات و831 مليون ريال عام التقرير 1440ـ1441، الأمر الذي يفقد الدولة جزءًا كبيرًا من إيراداتها في وقت هي بأمس الحاجة لتحصيل هذه الإيرادات.

وقال السلمي يوم أمس الاثنين أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية في الشورى: إن التهرب الضريبي ظاهرة عالمية، ويوجد أينما وُجد تحصيل للضرائب، وهو يُعد في كل القوانين من الجرائم المغلظة التي يُطبق فيها أشد العقوبات المادية والمعنوية، وحيث إن فرض الضرائب أمر حديث في المملكة، وقد سبقنا دولاً كثيرة في دراسة أسبابه وطرق معالجته، فإني آمل من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاطلاع على تجارب وممارسات الدول الأخرى في مكافحة هذه الظاهرة وأن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور ويسدّ كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الزكوي الضريبي.

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