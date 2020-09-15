«المرور»: ضبط شخص حول مركبته الخاصة لنقل مواد البناء وعكس اتجاه السير بـ«عرعر» (فيديو)

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أعلنت المديرية العامة للمرور، القبض على شخص حول مركبته الخاصة لسيارة نقل مواد البناء بشكل يسبب خطورة على المركبات الأخرى بمدينة عرعر، وكذلك قيامه بالسير عكس الاتجاه.

وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان مغردون على موقع “تويتر” تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام أحد العمالة الوافدة باستخدام سيارته الخاصة لنقل مواد البناء (الخشب)، وسيره عكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية.