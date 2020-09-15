مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في وفاة طفله.. ويروي التفاصيل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

اتهم مواطن أحد المستشفيات في منطقة نجران بالتسبب في وفاة ابنه نتيجة خطأ طبي.

وقال المواطن “فاران آل مطارد” خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه تم إعطاء طفله إبرة “مغذي” في يده، مبيناً أنه كان يعاني من التهاب في الحلق.

وأوضح أنه لاحظ تسريب المحاليل من يد الطفل بعد تركيبها قبل أن تنزعها الممرضة، كما لاحظ وجود تورم مكان موضع الإبرة فأخبرته بأنه سيزول مع التدليك، مشيراً إلى أن التورم زاد في المساء.

وأضاف أنه راجع قسم الطوارئ في المستشفى وكان الورم يزيد بشكل ملحوظ، وبعرضه على طبيب جراح قال إن يد الطفل بها صديد وتحتاج تنظيفاً وقام بذلك، منوهاً إلى أن الطفل كانت لديه حرارة بسيطة.

وتابع أن الطفل ازدادت حالته سوءاً وأُدخل الإنعاش وبعدها إلى العناية المركزة ومن ثم أخبره مدير المستشفى بأن الطفل توفاه الله، لافتاً إلى أن يد الطفل أصبح لونها أسود قبل مراجعة المستشفى في المرة الثانية.