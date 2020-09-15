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استشاري يوضح 4 خطوات لعلاج دهون الكبد

استشاري يوضح 4 خطوات لعلاج دهون الكبد
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تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري الغدد الصماء الدكتور ناصر الجهني، أنه يمكن علاج الدهون المرتفعة على الكبد بعدة طرق وخاصة عندما تكون في مرحلة مبكرة.

وقال “الجهني” عبر حسابه على موقع تويتر، في إجابة منه على سؤال أحد متابعيه عن الحمية اللازمة لخفض الدهون على الكبد، إنهلعلاج دهون الكبد وهذا مهم جداً في مرحلة مبكرة، على المريض ضرورة اتباع حمية وإنقاص الوزن إن كان زائد، كما يجب ممارسة الرياضة وتقليل السكريات والنشويات بالإضافة إلى استخدام بعض الأدوية تحت إشراف طبيب.

ويحذر مختصون من إهمال حالات الإصابة بدهون الكبد، نظرًا لكونها أحد الأسباب المؤدية إلى تدهور وظائف الكبد وإصابته بالتليف والتلف في حالة إهمال العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن أسباب تراكم هذه الدهون داخل خلايا الكبد تعود إلى السمنة المفرطة أو إتّباع نظام غذائي سيء أو الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري.

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