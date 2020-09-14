7 خطوات لطلب السفر «الاستثنائي» عبر منصة «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

أصبح بإمكان الحالات الاستثنائية، تقديم طلب سفر بكل سهولة عبر الدخول لمنصة “أبشر” الموقع وليس التطبيق.

ويتم ذلك من خلال 7 خطوات كالتالي:

–الدخول لمنصة “أبشر“

–اختيار خدماتي.

–ثم اختيار الجوازات.

–ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات.

–ثم دخول “تفاصيل الطلب”.

–يلي ذلك اختيار المديرية العامة للجوازات.

–وأخيرا اختيار خدمة تصاريح السفر الاستثنائية وكتابة “تفاصيل الطلب” ثم ارفق “المستندات”، وبعدها تقديم الطلب، ثم المتابعة، وفقا لصحيفة “اليوم”.

ومن المقرر أن تفتح منافذ ومطارات المملكة، اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام المغادرين والعائدين من “الفئات المستثناة” التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا في المملكة.

واشتملت الضوابط التي أعلنتها وزارة الداخلية بعدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.