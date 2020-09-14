«التعليم»: الانتهاء من تدريب 389 ألف مستفيد على «منصة مدرستي»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، أنه تم الانتهاء من تدريب 389 ألف مستفيد على نظام إدارة التعليم الإلكتروني “منصة مدرستي”.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تدريب 765 كمدربين مركزيين في إدارات التعليم بالمناطق، وتضمَّنت الخطة تدريب 9.191 مشرفًا ومشرفة و22.025 قائدًا وقائدة و147.079 معلمًا ومعلمة خلال الأسبوع الأول في إدارات التعليم.

وتابعت وزارة التعليم أنه في الأسبوع الثاني تم تدريب 119 من القيادات التعليمية و12.869 قائدًا وقائدة و156.957 معلمًا ومعلمة، بينما تم تدريب 3.489 قائدًا وقائدة و37.679 معلمًا ومعلمة خلال الأسبوع الثالث.

يذكر أن منصة مدرستي، هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح منصة مدرستي، للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.