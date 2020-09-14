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التشهير وغرامة 50 ألف ريال لمالك منشأة تغش إطارات وزيوت السيارات بمكة

التشهير وغرامة 50 ألف ريال لمالك منشأة تغش إطارات وزيوت السيارات بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمالك مركز، يختص بتجارة إطارات وبطاريات وزيوت السيارات بمكة المكرمة؛ وذلك إثر صدور حُكم قضائي، يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وبيع إطارات منتهية الصلاحية، وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا غرامة مالية، قدرها خمسون ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالف.

وضبطت وزارة التجارة إطارات منتهية الصلاحية معروضة داخل المنشأة، كما لوحظ الإهمال بعدم إتلاف الإطارات، إضافة إلى عرض وبيع زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

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