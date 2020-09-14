نصائح للتعامل مع مشكلة «التأتأة» لدى الأطفال

تواصل – وكالات:

يعاني بعض الآباء والأمهات من مشكلة تأتأة الأطفال، والتي تحتاج لمعاملة خاصة حتى يتم علاجها وتصحيح عملية النطق لدى الأطفال.

وفي هذا السياق، حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من توبيخ الطفل المصاب بالتأتأة أو نَهره أو تهديده أو تصحيح الكلمات والجمل له باستمرار أو معاملته بقسوة بشكل عام، كي لا تتفاقم المشكلة وتتدهور الحالة.

وأضافت الرابطة أن الطفل، الذي يعاني من التأتأة، يحتاج إلى معاملة خاصة من الوالدين؛ حيث يتعين على الوالدين التحلي بالهدوء والصبر ومعاملة الطفل بحنان وعطف.

وينبغي أن ينصت الوالدان للطفل جيداً مع مراعاة منحه فرصة كاملة لإتمام كلامه والحفاظ على الاتصال البصري أثناء التحدث معه، وبهذه الطريقة يشعر الطفل بالثقة والأمان، ومن ثم تزول التأتأة من تلقاء نفسها بعد فترة من الوقت. أما معاملته بقسوة فستؤدي إلى تفاقم المشكلة، وسيطور الطفل حينئذ سلوكا عدوانيا وانعزاليا.

وأضافت الرابطة أن التأتأة غالبا ما تصيب الأطفال في المرحلة العمرية بين عامين وخمس سنوات، وعادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها، غير أنها تحتاج إلى علاج أمراض النطق واللغة في حال استمرارها لمدة تزيد عن ستة شهور.