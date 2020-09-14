زمن كورونا.. تصريح صادم من «أوبك» بشأن الطلب على «النفط»

تواصل – وكالات:

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، الإثنين، تراجعاً للطلب العالمي على النفط في 2020 على نحو أشد من توقعها السابق بسبب فيروس كورونا وسيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام المقبل، مما قد يزيد صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

وخفضت أوبك توقعها للطلب العالمي على نفطها 700 ألف برميل في 2020 و1.1 مليون برميل يوميا في 2021، بسبب زيادة في معروض غير أوبك المتوقع وطلب عالمي أقل.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إنها تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط 9.46 مليون برميل يوميا في 2020 بدلا من انخفاضه 9.06 مليون برميل يوميا في التوقع السابق.

وأضافت أنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط 6.62 مليون برميل يوميا في 2021 بدلا من زيادة 7 ملايين برميل يوميا في التوقع السابق.