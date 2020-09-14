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«الموارد البشرية» تصدر قرار التنظيم الموحد لـ «بيئة العمل»

«الموارد البشرية» تصدر قرار التنظيم الموحد لـ «بيئة العمل»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل، وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل في المملكة.

وأوضحت الموارد البشرية، في بيان لها، أن القرار يهدف إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل، حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.

يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه القرارات إلى تطوير بيئة العمل، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

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