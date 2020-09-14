وظائف شاغرة بـ«صندوق الاستثمارات العامة».. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل بالصندوق بمدينة الرياض ، لحملة درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير ، وفق التفاصيل التالية:

1 – محلل مخاطر الاستثمار – قسم الاستثمارات الدولية , IID) – Investment Risk Analyst – International Investments Division (IID

– بكالوريوس في الهندسة أو الإحصاء أو المالية أو الأعمال

– يفضل الماجستير و / أو CFA / FRM / CAIA

4+ سنوات من الخبرة العملية في الاستشارات والخدمات المالية

2 – محلل مخاطر الاستثمار , قسم الاستثمارات المحلية القابضة , LHI) – Investment Risk Analyst – Local Holdings Investments Division (LHI

– بكالوريوس في الهندسة أو الإحصاء أو المالية أو الأعمال

– يفضل الماجستير و / أو CFA / FRM / CAIA

7+ سنوات من الخبرة العملية في الاستشارات والخدمات المالية

3 – رئيس تغطية مخاطر الاستثمار للاستثمار العقاري المحلي , Head of Investment Risk Coverage for Local Real Estate Investment (LREI,

– بكالوريوس في الهندسة أو الإحصاء أو المالية أو الأعمال

– يفضل الماجستير و / أو CFA / FRM / CAIA

– أكثر من 8 سنوات من الخبرة العملية في الاستشارات والخدمات المالية

• وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أنه يمكن معرفة مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).