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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف شاغرة بـ«صندوق الاستثمارات العامة».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ«صندوق الاستثمارات العامة».. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل بالصندوق بمدينة الرياض ، لحملة درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير ، وفق التفاصيل التالية:

1 – محلل مخاطر الاستثمار – قسم الاستثمارات الدولية , IID) – Investment Risk Analyst – International Investments Division (IID

– بكالوريوس في الهندسة أو الإحصاء أو المالية أو الأعمال
– يفضل الماجستير و / أو CFA / FRM / CAIA
4+ سنوات من الخبرة العملية في الاستشارات والخدمات المالية

2 – محلل مخاطر الاستثمار , قسم الاستثمارات المحلية القابضة , LHI) – Investment Risk Analyst – Local Holdings Investments Division (LHI

– بكالوريوس في الهندسة أو الإحصاء أو المالية أو الأعمال
– يفضل الماجستير و / أو CFA / FRM / CAIA
7+ سنوات من الخبرة العملية في الاستشارات والخدمات المالية

3 – رئيس تغطية مخاطر الاستثمار للاستثمار العقاري المحلي , Head of Investment Risk Coverage for Local Real Estate Investment (LREI,

– بكالوريوس في الهندسة أو الإحصاء أو المالية أو الأعمال
– يفضل الماجستير و / أو CFA / FRM / CAIA
– أكثر من 8 سنوات من الخبرة العملية في الاستشارات والخدمات المالية

• وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أنه يمكن معرفة مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).

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