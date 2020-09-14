الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«معهد خادم الحرمين» يُقيِّم خدمات الحج والعمرة بالذكاء الاصطناعي

«معهد خادم الحرمين» يُقيِّم خدمات الحج والعمرة بالذكاء الاصطناعي
0

تواصل – فريق التحرير:

أكَّد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى د. باسم قاضي على أهمية استمرار العمل في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وفي مشاركة له بالملتقى الافتراضي الأول لـ “إثراء تجربة المعتمر” الذي نظَّمته، اليوم الاثنين، وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع المعهد، وبرعاية الوزير د. محمد صالح بنتن، قال د. قاضي: إن دراسة منظومة إسكان الحجاج والمعتمرين وسبل تطويرها يعد أحد أهم الركائز الرئيسة لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م، وتطلعاتها الرامية إلى زيادة الأعداد المتوقعة خلال رحلتي الحج والعمرة في الأعوام القادمة.

وأشار د. قاضي في ورقته العلمية إلى دور معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وإسهاماته بالعديد من الدراسات والبحوث العملية التي تعنى بتقييم وتطوير إسكان الحجاج والمعتمرين والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحديد احتياجاتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وثمَّن عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الجهود المبذولة والإسهامات التنموية لتطوير قطاعي الحج والعمرة، وتدريب العاملين على المهارات والمعارف الضرورية لرفع وتجويد مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يحقق الراحة والسلامة والأمان أثناء رحلتهم.

Image

Image

مواد ذات صلة

شروط عودة «المعتمرين» من داخل المملكة.. تطبيق إلكتروني وتقرير طبي

شروط عودة «المعتمرين» من داخل المملكة.. تطبيق إلكتروني وتقرير طبي

جامعة أم القرى تعلن مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الأول

جامعة أم القرى تعلن مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الأول

مضاعفة أعداد المقبولين في «خدمة المجتمع» بجامعة «أم القرى»

مضاعفة أعداد المقبولين في «خدمة المجتمع» بجامعة «أم القرى»

جامعة «أم القرى» تضاعف أعداد المقبولين في السنتين الأولى المشتركة والتأهيلية

جامعة «أم القرى» تضاعف أعداد المقبولين في السنتين الأولى المشتركة والتأهيلية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة