«النقد» تمهل «الأهلية للتأمن» 20 يوماً لمعالجة انخفاض هامش الملاءة الفعلي

تواصل – فريق التحرير:

أمهلت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، 20 يوما (عمل) لمعالجة انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة.

وأعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أنها استلمت أمس الأحد خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 42004356 وتاريخ 25/01/1442هـ بخصوص انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب حسب متطلبات المادة (66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، إضافة إلى عدم تمكن الشركة من الالتزام بخطتها التصحيحية المقدمة للمؤسسة بتاريخ 31/12/2019م لربعين متتاليين.

كما تضمن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة أنه يتعين على الشركة خلال 20 يوما (عمل) من تاريخ الخطاب المذكور أعلاه التقدم للمؤسسة بالإجراء الذي تراه الشركة مناسباً للاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب نظاماً لأخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليه.

وفي حال عدم تقيد الشركة بما هو مطلوب بالخطاب خلال المدة المحددة فستتخذ المؤسسة بحق الشركة الإجراءات النظامية المناسبة ومنها ما ورد في البند(د) من الفقرة (2) للمادة (68) اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه ” إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن 25% أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة أو طلب سحب ترخيص الشركة”.