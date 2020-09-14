الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نحرا والدتهما بالرياض.. الحكم بالقتل تعزيراً لشقيقين ينتميان لـ «داعش»

نحرا والدتهما بالرياض.. الحكم بالقتل تعزيراً لشقيقين ينتميان لـ «داعش»
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الإثنين، حكما بالقتل تعزيزاً لشابين قاما بقتل ونحر والدتهما والاعتداء على والدهما.

وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بحق متهمين، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بانتهاجهما المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلتهما، وتكفيرهما لوالدتهما واستباحة دمها باشتراكهما في قتلها عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع.

واستدرج المتهمان الأم لإحدى الغرف في المنزل وأمسك المتهم الثاني لها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يسمع صراخها وقيام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض ثم قيام أخيه المتهم الثاني بنحرها بعد التخطيط لذلك مسبقا وتجهيز أدوات جريمتهما بحجة كفرها واستباحة دمها.

كما تضمنت لائحة الاتهام تكفيرهما لأخيهما واستباحة دمه بالشروع معاً في محاولة قتله حيث هجما عليه في وقت واحد ووجها له عدة ضربات على رأسه ويديه بواسطة السواطير بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقا وتجهيز أدوات الجريمة بحجة كفره واستباحة دمه إلا أنه تمكن من الهرب، وتكفيرهما لوالدهما واستباحة دمه بالشروع في قتله حيث هجما عليه وسددا له عدة ضربات بالساطور على رأسه ويديه بقصد قتله، وسطوهما على سيارتين في الطريق العام مجاهرة واستخدامها بالهروب بعد تنفيذ جريمتهما.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. «قرد» يتجول في حي المصيف شمال الرياض

بالفيديو.. «قرد» يتجول في حي المصيف شمال الرياض

«الموارد البشرية»: انطلاق الشراكة في إدارة الحالات الاجتماعية مع القطاع الخاص

«الموارد البشرية»: انطلاق الشراكة في إدارة الحالات الاجتماعية مع القطاع الخاص

«أمانة الرياض» تبدأ تركيب التصاميم الجديدة للوحات الرقمية الإعلانية

«أمانة الرياض» تبدأ تركيب التصاميم الجديدة للوحات الرقمية الإعلانية

شرطة الرياض تُطيح بعصابة «الجوائز الوهمية».. وتكشف عن جنسياتهم

شرطة الرياض تُطيح بعصابة «الجوائز الوهمية».. وتكشف عن جنسياتهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>