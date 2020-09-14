نحرا والدتهما بالرياض.. الحكم بالقتل تعزيراً لشقيقين ينتميان لـ «داعش»

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الإثنين، حكما بالقتل تعزيزاً لشابين قاما بقتل ونحر والدتهما والاعتداء على والدهما.

وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بحق متهمين، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بانتهاجهما المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلتهما، وتكفيرهما لوالدتهما واستباحة دمها باشتراكهما في قتلها عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع.

واستدرج المتهمان الأم لإحدى الغرف في المنزل وأمسك المتهم الثاني لها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يسمع صراخها وقيام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض ثم قيام أخيه المتهم الثاني بنحرها بعد التخطيط لذلك مسبقا وتجهيز أدوات جريمتهما بحجة كفرها واستباحة دمها.

كما تضمنت لائحة الاتهام تكفيرهما لأخيهما واستباحة دمه بالشروع معاً في محاولة قتله حيث هجما عليه في وقت واحد ووجها له عدة ضربات على رأسه ويديه بواسطة السواطير بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقا وتجهيز أدوات الجريمة بحجة كفره واستباحة دمه إلا أنه تمكن من الهرب، وتكفيرهما لوالدهما واستباحة دمه بالشروع في قتله حيث هجما عليه وسددا له عدة ضربات بالساطور على رأسه ويديه بقصد قتله، وسطوهما على سيارتين في الطريق العام مجاهرة واستخدامها بالهروب بعد تنفيذ جريمتهما.