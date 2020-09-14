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«سكني»: حجز 80% للمرحلة الأولى من مشروع لؤلؤة الديار بـ«ينبع» (صور)

«سكني»: حجز 80% للمرحلة الأولى من مشروع لؤلؤة الديار بـ«ينبع» (صور)
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تواصل – واس:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز أكثر من 80% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمشروع لؤلؤة الديار في مدينة ينبع، الذي يُعد ضمن شراكة إستراتيجية بين وزارة الإسكان وإحدى شركات التطوير العقاري، داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم وفق إجراءات سهلة وميسّرة.

ويتميز مشروع لؤلؤة الديار الذي يقع على أراضي الوزارة بموقعه الإستراتيجي شــمال مدينــة ينبــع البحــر بتصاميــم هندســية تجمــع بيــن الأصالــة والعصريــة، ويوفر 1182 وحدة سكنية تحت الإنشاء بنظام الفلل متنوعــة التصاميــم والأنمــاط، مقســمة علــى خمــس فئــات لــكل منهــا خصائــصها الفريــدة وتميزهــا مــن حيــث المســاحة والتقســيم الداخلــي للمرافــق، كما يستخدم في المشروع أساليب وتقنيات البناء حيث يتم استخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب IPS.

وأوضح البرنامج أن نسبة الحجوزات للمرحلة الأولى تجاوزت 80%، ويقع المشروع على بعد كيلو متر واحد من كورنيش ينبع البحر في حي المروج ، ويأتي ثمرة للتعاون بين القطاع الخاص والعام ممثلاً في وزارة الإسكان – المالك لأرض المشروع -، وتشكل مساحة الخدمات والمسطحات الخضراء 65% من المشروع، إضافة إلى الأسعار المميزة التي تبدأ من 515 ألف ريال للوحدة، وصممت جميع الوحدات السكنية بما يناسب تطلعات المستفيدين ويراعي خصوصية الأسرة السعودية.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشروع لؤلؤة الديار من خلال تطبيق “سكني” أو على الرابط (اضغط هنا)، وذلك في إطار استمرار البرنامج في تسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن مشروع لؤلؤة الديار يشهد حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب إنجاز مُتقدمة تراعى فيه توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”.

 

 

  

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