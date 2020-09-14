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«الحقوق والحريات» تدين اختطاف مليشيا الحوثي 30 متظاهرا بصنعاء

«الحقوق والحريات» تدين اختطاف مليشيا الحوثي 30 متظاهرا بصنعاء
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تواصل – واس:

استنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما قامت بهِ ميليشيا الحوثي الانقلابية من اختطاف 30 مدنياً من المتضامنين مع قضية عبد الله الأغبري الذي قتل منذ نحو أسبوعين جراء التعذيب بصنعاء.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ميليشيا الحوثي نفذت حملة اختطافات عقب مظاهرة غاضبة شهدتها صنعاء يوم أمس الأول، طالبت السلطات القضائية الخاضعة للحوثيين بكشف ملابسات تعذيب الشاب الأغبري للرأي العام والانتصار لقضيته وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

وداهمت أجهزة الحوثي الأمنية عدد من المطابع، وصادرت الآلاف من اللافتات التي طبعت شعارات للمسيرة الجماهيرية.

وبحسب الشبكة فقد منعت ميليشيا الحوثي في محافظة آب اليمنية, تنظيم أي تظاهرات في المحافظة سواءً المنددة بمقتل “عبدالله الأغبري” او أي وقفة احتجاجية أخرى وذلك بعد دعوات للتظاهر أطلقها ناشطون للمطالبة بالقصاص العاجل من قتلة الأغبري.

ومنعت ميليشيا الحوثي أيضاً، فريقاً حقوقياً مكون من سبعة محامين من حضور جلسات التحقيق مع الأشخاص المتورطين بقتل الأغبري والتي تجري في نيابة شرق صنعاء.

وازاء كل هذا ادانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كافة أنواع الممارسات القمعية التي قامت بها ميليشيا الحوثي ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أن التظاهر حق قانوني ولا يحق لأي شخص أن يجبر المواطنين على التظاهر، أو منع المواطنين من المشاركة في المظاهرات، مطالبة بسرعة الإفراج عن المختطفين.

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