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شروط عودة «المعتمرين» من داخل المملكة.. تطبيق إلكتروني وتقرير طبي

شروط عودة «المعتمرين» من داخل المملكة.. تطبيق إلكتروني وتقرير طبي
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تواصل – فريق التحرير:

تضمنت الخطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس الأحد بشأن إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب في العمرة على “تصريح أداء” من الجهة المعنية.

ومن المقرر أن تُبنى خطة العودة التدريجية للعمرة على تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار مصدر مطلع إلى أن وزارة الحج ستعلن خلال الأيام القادمة تفاصيل العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وكان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف قد أكد في وقت سابق أن الوزارة ستعمل على تقييم تجربة نجاح الحج الاستثنائي، وتطبيق إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة، واستلهام تجربة النجاح في موسم العمرة القادم اعتماداً على البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة وتدابيرها الوقائية ضد فايروس كورونا.

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