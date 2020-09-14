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هل مناسب ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟ (فيديو)

هل مناسب ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر زيد الحبابي، أخصائي أول والمهتم بالتثقيف الصحي، من خطورة ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، بسبب تأثير الكمامة على نسبة الأكسجين التي يحتاجها أثناء ممارسة الرياضة.

وقال الحبابي، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه في “تويتر”، إن منظمة الصحة العالمية نصحت بعدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تُقلِّل من القدرة على التنفس، كما يمكن أن يتسبب العرق في ابتلالها، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.

وأوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عبر حسابه بموقع تويتر:” أنه ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأن الكمامات قد تُقلِّل من القدرة على التنفس بلا مشقَّة.

 

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