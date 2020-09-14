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«تقويم التعليم» تفتح باب التسجيل في برنامج «الاعتماد الأكاديمي».. الشروط ورابط التقديم

«تقويم التعليم» تفتح باب التسجيل في برنامج «الاعتماد الأكاديمي».. الشروط ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي “مراجع الاعتماد الأكاديمي” (عن بُعد).

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن البرنامج سيمنح المتدرب شهادة تساعده على العمل في الجامعات في مجال المراجعة الداخلية أو في مجال المراجعة الخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يستهدف العاملين في مجال الجودة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الحاصلين على درجة الدكتوراه، أو الحاصلين على دورات تدريبية متخصصة في الجودة وقياس مخرجات التعلم، ومؤشرات الأداء.

ولفتت الهيئة إلى أن البرنامج يساعد المتدربين على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لممارسة عمل المراجعة الأكاديمية.

ونوهت بأن البرنامج يتضمن عدداً من المحاور، منها مفهوم المراجعة الأكاديمية والهدف منها، وأخلاقيات المراجعين والمقيمين، وتوضيح مراحل وإجراءات التقويم الأكاديمي، وإعداد تقرير المراجعة، مضيفة أن التسجيل في البرنامج متاح الآن من خلال هذا الرابط : (أضغط هنا).

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