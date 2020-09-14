الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

دراسة: الأطفال مواليد فصل الخريف الأكثر عرضة للإصابة بـ«التحسس الغذائي»

دراسة: الأطفال مواليد فصل الخريف الأكثر عرضة للإصابة بـ«التحسس الغذائي»
0

تواصل- فريق التحرير:

يعاني ما يقرب من2.5 % سكان العالم من حساسية تجاه بعض الوجبات، ووفقاً لأحدث الأبحاث التي أجرتها مؤسسة “نيشن وايد ويلبينغ” الأمريكية، فإن الأطفال الذين يولدون في فصل الخريف هم أكثر عرضة للإصابة بالحساسية الغذائية.

ولاحظ الباحثون أن مؤشرات أعراض الحساسية تبدأ في الظهور ببطء، وغالباً ما تكون العلامات الأولية عبارة عن تشققات وجفاف في الجلد.

وقالت طبيبة الأطفال المشاركة في الدراسة، جيسيكا هوي: ” لقد فحصنا كل طفل تمت معالجته في عيادتنا، وكان الأشخاص الذين ولدوا في الخريف أكثر احتمالاً للإصابة بالحساسية الغذائية، لذا علينا أن نبحث عن سبب ذلك”

يعتقد الباحثون أن هذه الحساسية مرتبطة باستعمار الكائنات الدقيقة الخطيرة المعروفة باسم Staphylococcus aureus، والتي ترتبط في الغالب بالرضع. تصيب هذه الكائنات الدقيقة المسام وحاجز الجلد، مما يجعلها جافة ومسببة للحكة ومؤلمة. بالإضافة إلى أنها تمكن الكائنات الحية الدقيقة المختلفة ومسببات الأمراض من اختراق المسام والجلد ودخول الجسم.

عندما يتم امتصاص هذه العوامل الممرضة عبر المسام والجلد بشكل طفيف عند هضمها، يتعرف الجسم عليها على أنها خطر وينتج أجسامًا مضادة تتعارض معها، لذلك عندما يأكل الطفل وجبات مختارة، تتعرف الأجسام المضادة على الوجبات وتطلق تفاعلات الحساسية.

ويحاول طاقم الباحثين في الوقت الحالي التعمق في المشكلة واكتشاف العناصر المختلفة التي ستساهم في ضعف المسام والحاجز الجلدي عند الرضع الذين يولدون في فصل الخريف، وفق ما نقل موقع “يونيفرسال بيرسونالتي” الإلكتروني.

مواد ذات صلة

لمرض السكري من النوع الثاني.. دراسة طبية تكشف عن حمض يساعد على خفض السكر بالدم

لمرض السكري من النوع الثاني.. دراسة طبية تكشف عن حمض يساعد على خفض السكر بالدم

دراسة طبية تكشف عن ضرر جديد للوجبات السريعة والمشروبات الغازية

دراسة طبية تكشف عن ضرر جديد للوجبات السريعة والمشروبات الغازية

دراسة طبية تكشف عن الفئة العمرية الأكثر وفاة بفيروس كورونا

دراسة طبية تكشف عن الفئة العمرية الأكثر وفاة بفيروس كورونا

«الزعاق» يتوقع: غداً بداية «سهيل».. الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف (فيديو)

«الزعاق» يتوقع: غداً بداية «سهيل».. الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة