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«الحصيني» يتوقع: تراجع الحالة الممطرة بمناطق المملكة اليوم

«الحصيني» يتوقع: تراجع الحالة الممطرة بمناطق المملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تراجع الحالة الممطرة بمناطق عدة، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: إنه يتوقع تراجع الحالة الممطرة نواحي مناطق: الباحة، وعسير، وجازان، مشيرًا إلى هطول أمطار على أجزاء من تلك المناطق، متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة.

ولفت الحصيني، إلى هبوب رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي، وبين حائل والقصيم، ووسط الشرقية وجنوبها وغرب حفر الباطن.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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