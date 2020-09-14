الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أبرزها تجديد الهوية واستلام رخصة السير.. «أبشر» ترد على أهم أسئلة المستفيدين

أبرزها تجديد الهوية واستلام رخصة السير.. «أبشر» ترد على أهم أسئلة المستفيدين
0

تواصل- فريق التحرير:

ردت منصة “أبشر”، على أبرز الأسئلة التي جرى طرحها مؤخراً حول الهوية الوطنية ورخصة السير.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك من خلال خدمة مواعيد الأحوال المدنية.

وأبانت أن خدمة تمديد تأشيرة “الخروج والعودة” هي ضمن الخدمات المؤتمتة الدائمة التي تقدمها.

وأشارت إلى أن استلام رخصة السير يتم من خلال الدخول على خدمة توصيل الوثائق ومن ثم طلب توصيل جديد، واختيار رخصة السير وسداد رسوم التوصيل، لتصل عبر العنوان الوطني “واصل”.

ولفتت إلى أن الحساب الشخصي في المنصة يتيح تنفيذ العديد من الخدمات إلكترونياً، إلى جانب الاطلاع على دليل الخدمات في أعلى صفحة الدخول بها.

ونبهت منصة أبشر إلى أن وصول رسالة نصية بالتفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب دخول الشخص المفوض للمنصة للموافقة على هذا التفويض.

وأكدت أنه لا يمكن إلغاء البلاغ عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها.

الصورة

مواد ذات صلة

«الداخلية» تكشف عن عدد الهويات الرقمية الصادرة عبر منصة «أبشر»

«الداخلية» تكشف عن عدد الهويات الرقمية الصادرة عبر منصة «أبشر»

بالانفوجراف.. «المرور» يوضح شروط مبايعة المركبات عبر منصة «أبشر»

بالانفوجراف.. «المرور» يوضح شروط مبايعة المركبات عبر منصة «أبشر»

“الجوازات” توضح مميزات خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة ⁧أبشر⁩

“الجوازات” توضح مميزات خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة ⁧أبشر⁩

«الأحوال المدنية» توضح آلية الاستفادة من خدماتها إلكترونيا

«الأحوال المدنية» توضح آلية الاستفادة من خدماتها إلكترونيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>